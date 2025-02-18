Главные новости 18 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 февраля 2025 года.
Трамп объявил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил об уничтожении одного из главарей «Аль-Каиды» в Сирии. Он отметил, что операцию провели американские военные летчики — они нанесли высокоточный удар по цели. Ликвидирован один из лидеров организации «Хуррас ад-Дин».
Италия призвала страны ЕС воздержаться от «антитрамповских» саммитов
Трамп и Макрон обсудили переговоры России и США в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, центральной темой которых стала встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Затем Макрон связался по телефону с Владимиром Зеленским. Беседа велась о гарантиях безопасности для Киева.
Размер долга Google перед телеканалами в РФ обновил рекордные значения
Маск назвал Лаврова и Ушакова компетентной командой
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в соцсети X охарактеризовал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова как компетентных руководителей. Лавров и Ушаков представляют Россию на переговорах в Саудовской Аравии.