Главные новости 18 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил об уничтожении одного из главарей «Аль-Каиды» в Сирии. Он отметил, что операцию провели американские военные летчики — они нанесли высокоточный удар по цели. Ликвидирован один из лидеров организации «Хуррас ад-Дин».