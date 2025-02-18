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Главные новости 18 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 февраля 2025 года.

Трамп объявил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил об уничтожении одного из главарей «Аль-Каиды» в Сирии. Он отметил, что операцию провели американские военные летчики — они нанесли высокоточный удар по цели. Ликвидирован один из лидеров организации «Хуррас ад-Дин».

Италия призвала страны ЕС воздержаться от «антитрамповских» саммитов

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони выступила против проведения встреч лидеров стран ЕС в ограниченном составе после участия в саммите во Франции. По ее мнению, Евросоюз должен действовать вместе с США и Дональдом Трампом для скорейшего урегулирования украинского кризиса.

Трамп и Макрон обсудили переговоры России и США в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, центральной темой которых стала встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Затем Макрон связался по телефону с Владимиром Зеленским. Беседа велась о гарантиях безопасности для Киева.

Размер долга Google перед телеканалами в РФ обновил рекордные значения

Источник: AP 2024

Задолженность Google перед российскими телеканалами выросла до почти трех дуодециллионов рублей. Сумму долга озвучил суд в Москве. Ранее Google обязали восстановить аккаунты СМИ на YouTube. За неисполнение судебного решения компании начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей в день.

Маск назвал Лаврова и Ушакова компетентной командой

Источник: РИА "Новости"

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в соцсети X охарактеризовал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского президента Юрия Ушакова как компетентных руководителей. Лавров и Ушаков представляют Россию на переговорах в Саудовской Аравии.