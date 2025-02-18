Экзотическое растение пытались провезти в Иркутск из Вьетнама

Сотрудники таможни в аэропорту Иркутска изъяли у 40-летней пассажирки авиарейса из Вьетнама экзотическое растение, которое она везла в качестве подарка для своей подруги. Как выяснилось, растение попадает под запрет при ввозе в Россию, так как может быть источником вредителей. Кроме того, внимание таможенников привлек еще один пассажир рейса из Ханоя — 20-летний иностранец, пытавшийся провести продукты для вьетнамских блюд, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.
Женщина пыталась ввезти в страну куст мандарина весом 1 кг вместе с землей и плодами. Пассажирка не знала, что растение относится к подкарантинной продукции. Сертификат на живой сувенир для подруги у нее отсутствовал. В связи с этим женщину привлекли к административной ответственности, ей придется уплатить штраф.
Иностранец пытался доставить в столицу Приангарья около 37 кг продуктов для вьетнамских блюд: стебли лемонграсса, клубни батата и имбиря. Они также являются подкарантинной продукцией. Документов на него не было. Также парень заявил таможенникам, что привез товар для одного из ресторанов Новосибирска. Из-за характера товаров таможенники отнесли партию к коммерческой. Авиапассажир должен был продекларировать товары в общем порядке с уплатой таможенных пошлин и предъявлением фитосанитарных сертификатов, чего не сделал.
Молодого человека привлекли к административной ответственности.
Как отмечают в таможне, с начала текущего года в аэропорту Иркутска пресекли уже семь попыток незаконного ввоза в Россию продукции растительного происхождения.
Ранее сообщалось, что мужчина незаконно пытался перевезти лимонных канареек из Узбекистана в Иркутск. Сотрудники таможни во время контроля международного авиарейса Наманган (Узбекистан) — Иркутск выявили в сопровождаемом багаже пассажира живых птиц.