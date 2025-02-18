Экзотическое растение пытались провезти в Иркутск из Вьетнама

Сотрудники таможни в аэропорту Иркутска изъяли у 40-летней пассажирки авиарейса из Вьетнама экзотическое растение, которое она везла в качестве подарка для своей подруги. Как выяснилось, растение попадает под запрет при ввозе в Россию, так как может быть источником вредителей. Кроме того, внимание таможенников привлек еще один пассажир рейса из Ханоя — 20-летний иностранец, пытавшийся провести продукты для вьетнамских блюд, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.