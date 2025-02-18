Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам объяснили, как влюбленность меняет организм человека

Сексолог Миллер сравнила влюбленность с «батарейкой», меняющей организм.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили, как влюбленность меняет организм человека. Об этом сексолог Александра Миллер рассказала Инфо24.

По словам эксперта, даже самый черствый и закрытый человек может измениться до неузнаваемости, если влюбится по-настоящему. Так, мужчины начинают писать стихи, совершать сумасшедшие поступки, задаривать подарками. Чувство влюбленности затмевает разум.

При этом, по словам Миллер, несправедливо считать это чувство отупляющим: оно очень помогает в работе, особенно в креативной, потому что человек становится более продуктивным, чем когда пребывает в негативе или ощущает себя выгоревшим.