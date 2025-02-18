В Красноярске вынесли приговор председателю краевой коллегии адвокатов. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Подсудимый признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере.
В марте 2024 года обвиняемый сообщил знакомому двух жителей Красноярска, подозреваемых в присвоении денежных средств, о возможности за взятку в размере 2 млн рублей решить вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест. Его арестовали с поличным сотрудники УФСБ при получении взятки.
Обвиняемый признал вину. Ему назначили 1,5 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае гендиректор и депутат райсовета попали под следствие за мошенничество.