С 1 марта в Омске будут действовать новые правила уборки территорий от снега

С 1 марта в Омске будут действовать новые правила благоустройства и уборки территорий. Последние «правки» в 54-е постановление «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» принимались еще в 2019 году. В новом варианте будет внесено 23 изменения. Часть нововведений касается требований к уборке снега с территорий, прилегающих к многоквартирным домам, зданиям учреждений и предприятий.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Новые правила — не прихоть, а необходимость.
По мнению властей, Омск давно нуждается в четко прописанных нормах, которые помогут сохранять чистоту и безопасность во всех районах города. Корректировка документа проводилась в соответствии с поручением мэра Омска Сергея Шелеста.
«Правила благоустройства в том формате, в котором они существовали до 2019 года, уже не могли работать — необходимо было пересмотреть требования и, соответственно, принять волевые решения для того, чтобы поддерживать чистоту и порядок в городе», — отметил на встрече с журналистами в Омском городском пресс-центре директор департамента контроля мэрии Омска Марк Рогозин.
Что изменится и для кого.
Согласно изменениям, владельцы нежилых помещений получат дополнительные обязанности по поддержанию чистоты и порядка на прилегающей территории. Это касается не только своевременного вывоза снега, но и другого мусора, а также в целом обеспечения чистоты около торговых площадок, киосков и магазинов. Если раньше предприниматели были ответственны за уборку 10 метров вокруг своих торговых точек, то после 1 марта необходимая «зона чистоты» расширяется до 20 метров.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Чистота и порядок должны соблюдаться и возле многоквартирных домов, на первых этажах которых располагаются магазины, аптеки или другие организации. В этом случае собственники (владельцы киосков и магазинов, а также арендаторы площадей) отвечают за содержание территории в радиусе 10 метров вдоль фасада. А если вблизи проезжая часть — до проезжей части, но не более 15 метров.
Для управляющих компаний срок уборки и вывоза снега из омских дворов сокращается с 10 до 2 дней. Но зато уходит необходимость «долбить» снег до асфальта. При этом приветствуется использование противогололедных материалов. Это ускорит процесс уборки и снимет самую острую проблему всех коммунальщиков — нехватку рабочих рук.
Какое наказание.
За несоблюдение новых требований предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составит от 2000 рублей, а для юридических — до 200 000 рублей, особенно если нарушение повторное. Однако власти намерены действовать разумно и гибко. Например, сейчас рассматривается возможность внедрения системы профилактических мер: вместо немедленного наложения штрафа предпринимателям будут отправляться фотографии с замеченными нарушениями через специальный чат-бот. Это позволит вовремя устранить недостатки и сделать контроль менее финансово чувствительным для бизнеса.
«Мы понимаем, что каждый случай уникален, поэтому будем подходить индивидуально, особенно когда речь идет о малых предприятиях или удаленных объектах», — подытожил Марк Рогозин.
Куда сообщать о несоблюдении норм.
Отдельную роль в контроле за исполнением новых требований могут сыграть и омичи. Есть несколько способов сообщить о нарушении. Можно обратиться напрямую в департамент контроля или управление дорожного хозяйства администрации Омска. Также работает электронная платформа обратной связи через Госуслуги. Приложение «Народный инспектор», запущенное в конце 2023 года, также позволяет быстро передать информацию о проблеме.