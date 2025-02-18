С 1 марта в Омске будут действовать новые правила уборки территорий от снега

Согласно изменениям, владельцы нежилых помещений получат дополнительные обязанности по поддержанию чистоты и порядка на прилегающей территории. Это касается не только своевременного вывоза снега, но и другого мусора, а также в целом обеспечения чистоты около торговых площадок, киосков и магазинов. Если раньше предприниматели были ответственны за уборку 10 метров вокруг своих торговых точек, то после 1 марта необходимая «зона чистоты» расширяется до 20 метров.