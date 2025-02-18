Нижегородцев предупредили о помехах в телеэфире с 21 февраля

Жители региона могут столкнуться с кратковременными помехами в телевизионном эфире в период с 21 февраля по 15 марта. Причина — сезонная солнечная интерференция, объясняет Нижегородский филиал РТРС.
Проблемы с вещанием наиболее вероятны с 11:00 до 13:30, при этом трансляция может прерываться максимум на 10 минут в сутки.
Согласно экспертным данным, Солнце влияет на спутники связи дважды в год во время пересечения экватора. Современные технологии позволяют минимизировать негативное воздействие мощного излучения на технику, отвечающую за качество телеэфира.
Напомним, в начале февраля Нижегородскую область накрыла мощная магнитная буря. Скорая помощь потребовалась 6700 жителям региона.