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Прокуратура заставила омский минтранс выплатить субсидию АО «Омск-Пригород»

Эти средства пошли на компенсацию недополученных доходов.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура принудила региональный минтранс выплатить субсидию в размере более 90 миллионов рублей АО «Омск-Пригород» для компенсации недополученных доходов за перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, в 2024 году министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области не выполнило свои обязательства перед компанией-перевозчиком АО «Омск-Пригород». Ведомство не перечисло организации субсидию для возмещения недополученных доходов за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

Прокуроры внесли министру транспорта и дорожного хозяйства представления, после которого ведомство выплатило перевозчику субсидию.