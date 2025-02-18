Прокуратура заставила омский минтранс выплатить субсидию АО «Омск-Пригород»

Как выяснилось, в 2024 году министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области не выполнило свои обязательства перед компанией-перевозчиком АО «Омск-Пригород». Ведомство не перечисло организации субсидию для возмещения недополученных доходов за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.