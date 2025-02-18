В Беларуси три вида незамерзаек попали под запрет продаж

Вместе с тем в пресс-службе Госстандарта сообщили, что под запрет продаж в Беларуси попала еще одна стеклоомывающая жидкость. Речь идет про «Пингвин» (-20 градусов). Данная незамерзайка была выпущена в Барановичах — компания «Метахим». Сказано, что показатель «температура начала кристаллизации» составил минус 15,5±1,2 градусов. Это значит, что ее нельзя применять при температуре −20 градусов. Указанный стеклоомыватель запрещено продавать в Беларуси с 21 февраля.