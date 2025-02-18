В Беларуси три вида незамерзаек попали под запрет продаж. Подробности сообщили в пресс-службе Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Согласно данным, под запрет попала стеклоомывающая жидкость «Снежная королева “Дарья” — 30, производителем которой является организация “Химпартнер” (Москва, Россия). Решение о запрете ввоза и продажи указанной незамерзайки было принято по причине превышения допустимых санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, связанных с содержанием метанола.
В пресс-службе заметили, что запрет был зафиксирован в постановлении № 5 заместителя министра и главного государственного санитарного врача Беларуси от 14 февраля 2025 года. Согласно документу, импортерам и поставщикам указанной стеклоомывающей жидкости нужно предотвратить ее продажу, вернуть или же утилизовать. Кроме того, необходимо уведомить Министерство здравоохранения о мерах в течение максимум 13 дней с момента принятия решения.
Также под запретом оказалась стеклоомывающая незамерзающая жидкость «Зимняя вишня» −30, произведенная в указанной компании. Запрет на ввоз и продажу незамерзайки был введен из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола.
Вместе с тем в пресс-службе Госстандарта сообщили, что под запрет продаж в Беларуси попала еще одна стеклоомывающая жидкость. Речь идет про «Пингвин» (-20 градусов). Данная незамерзайка была выпущена в Барановичах — компания «Метахим». Сказано, что показатель «температура начала кристаллизации» составил минус 15,5±1,2 градусов. Это значит, что ее нельзя применять при температуре −20 градусов. Указанный стеклоомыватель запрещено продавать в Беларуси с 21 февраля.
Три вида популярных незамерзаек запретили продавать в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
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