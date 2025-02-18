В Уфе в популярном роддоме запретили партнерские роды

Отмечается, что временный запрет связан с введенным карантином.
«Это усиление санэпидбезопасности из-за роста заболеваемости ОРВИ. Предварительно, до конца февраля», — пояснили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ.
В республиканском клиническом перинатальном центре в Уфе с 17 февраля прекратили партнерские роды. Как сообщили в медучреждении, эта мера временная — до особого распоряжения. О возобновлении родов с участием будущих отцов будет объявлено дополнительно.
Отмечается, что временный запрет связан с введенным карантином.
«Это усиление санэпидбезопасности из-за роста заболеваемости ОРВИ. Предварительно, до конца февраля», — пояснили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ.