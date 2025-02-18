Археологические объекты планируют сохранить в Братске при прокладке газопровода

Необходимо отметить, что у специалистов уже есть огромный опыт в данной сфере. Например, во время прокладки федеральной дороги в обход Усолья-Сибирского археологи вскопали землю на 40 тысячах квадратах. За четыре года обнаружили более 180 тысяч находок.