Археологические объекты планируют сохранить в Братске при прокладке газопровода

В Братске прокладывают газопровод, по предполагаемому проекту он будет расположен в долине рек Ангара и Вихорева. Как стало известно КП-Иркутск, в этой местности находится три объекта археологического наследия, помимо этого могут обнаружить еще.
В связи с этим специалисты обсудили сохранность данных объектов. На сегодняшний день поступило уже несколько предложений. Среди них изменение технического решения, которое позволит перенести газопровод в сторону. Также рассматривают возможность проведения спасательных работ, затрагивающих непосредственно объект археологического наследия, однако это уже крайние меры.
Необходимо отметить, что у специалистов уже есть огромный опыт в данной сфере. Например, во время прокладки федеральной дороги в обход Усолья-Сибирского археологи вскопали землю на 40 тысячах квадратах. За четыре года обнаружили более 180 тысяч находок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти в семь раз увеличили площадь участков для туризма в Приангарье.