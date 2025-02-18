В Алматы зарегистрировали более тысячи мопедов: с апреля владельцев без прав ждут штрафы

По данным административной полиции, зарегистрированные владельцы получили номерные знаки, технические паспорта и теперь несут полную правовую ответственность, как и другие участники дорожного движения.
Однако с 5 апреля 2025 года вступят в силу законодательные поправки, согласно которым мопеды будут приравнены к механическим транспортным средствам. Их эксплуатация станет возможной только при наличии регистрации в полиции и водительского удостоверения категории А1.
После 5 апреля владельцы незарегистрированных мопедов и водители без соответствующей категории будут привлекаться к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере 10 или 20 МРП, а также возможное лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.
Водителей также предупредили, что мопеды, не прошедшие регистрацию, могут быть отправлены на специализированную стоянку в соответствии с нормами административного законодательства.