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В Алматы зарегистрировали более тысячи мопедов: с апреля владельцев без прав ждут штрафы

В Алматы с начала кампании по регистрации мопедов более тысячи владельцев уже оформили свои транспортные средства, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

По данным административной полиции, зарегистрированные владельцы получили номерные знаки, технические паспорта и теперь несут полную правовую ответственность, как и другие участники дорожного движения.

Однако с 5 апреля 2025 года вступят в силу законодательные поправки, согласно которым мопеды будут приравнены к механическим транспортным средствам. Их эксплуатация станет возможной только при наличии регистрации в полиции и водительского удостоверения категории А1.

После 5 апреля владельцы незарегистрированных мопедов и водители без соответствующей категории будут привлекаться к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере 10 или 20 МРП, а также возможное лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

заявил начальник процессингового центра управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев

Водителей также предупредили, что мопеды, не прошедшие регистрацию, могут быть отправлены на специализированную стоянку в соответствии с нормами административного законодательства.