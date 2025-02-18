В Алматы зарегистрировали более тысячи мопедов: с апреля владельцев без прав ждут штрафы

После 5 апреля владельцы незарегистрированных мопедов и водители без соответствующей категории будут привлекаться к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере 10 или 20 МРП, а также возможное лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.