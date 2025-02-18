Экономист предсказал снижение инфляции в середине года

Стало известно, когда сработают маневры ЦБ с ключевой ставкой. Об этом экономист Георгий Остапкович рассказал Инфо24.
По словам специалиста, если бы Центробанк РФ не повышал ключевую ставку, инфляция в России сейчас достигала бы 20−22 процентов. Так, политика регулятора оправдает себя в середине текущего года, когда рост цен замедлится.
По словам специалиста, понижение инфляции происходит через 1,5 года после повышения ставки.
— Я и считаю, что политика ЦБ сработает где-то в середине 2025 года. Этот механизм, который запустил Центральный банк, принесет свои результаты и инфляция начнёт снижаться.