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Алматинские прокуроры вернули АЗТМ его имущество

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Прокуратурой Алматы обеспечен возврат недвижимого имущества Алматинского Завода Тяжелого Машиностроения (АЗТМ) 37 гектаров земли и 94 производственных помещений.

Источник: Пресс-служба АЗТМ

Об этом сообщает отраслевой Telegram-канал юристов «Параграф».

Ранее прокуратурой города Алматы выявлены факты незаконной реализации имущества завода.

В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города Комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Содержание иска связано с возвратом Заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 м².

указано в сообщении

Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.

экономика