Алматинские прокуроры вернули АЗТМ его имущество

В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города Комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Содержание иска связано с возвратом Заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 м².