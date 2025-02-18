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Маршрут № 540 вернули жителям Воронежской области

Городское управление транспорта сообщило о возобновлении работы маршрута № 540, который следует из Верхнехавского района в областной центр.

Промежуточной точкой остановки между Верхней Хавой и Воронежем является Новая Усмань, потому маршрут считается межмуниципальным.

Новое расписание предусматривает выполнение пяти рейсов каждый день. Отправляться транспорт будет от Левобережного вокзала.

Из областного центра автобусы стартуют дважды в день, в 9 часов 30 минут и в 15 часов 30 минут. Из Верхней Хавы общественный транспорт будет выезжать три раза в день.

Первый рейс в 6 часов 30 минут, второй — в 12 часов 40 минут, третий — в 17 часов 30 минут.