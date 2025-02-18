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Власти Ростова ужесточили правила стоянки и парковки электросамокатов

В Ростове утвердили требования, где не могут размещаться парковки электросамокатов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове ужесточили требования правил стоянки и парковки средств индивидуальной мобильности. В основном это относится к элекросамокатам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В документе сообщается, что пункты размещения СИМ нельзя устанавливать:

— На проезжих частях, если это мешает механизированной уборке территории коммунальщиками;

— На велодорожках и велопешеходных дорожках;

— На тротуарах, если остальная его часть будет меньше двух метров;

— На клумбах, газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений;

— Ближе 15 метров от остановок общественного транспорта;

— На территории памятников и ближе 50 метров от них;

— Перед входами в социально значимые объекты, если пункт СИМ будет мешать входу людей;

— На территории и в радиусе 30 метров от дошкольных образовательных учреждений, а также медучреждений;

— Ближе метра от проезжей части;

— В подземных переходах и не менее пяти метров от них;

— В арках зданий, на детских площадках, спортивных площадках,

— Площадках для выгула животных;

— Па мостах и путепроводах.

Также в документе отмечается, что пункты размещения СИМ должны утверждать с администрацией города, а также такой пункт не должен превышать десяти квадратных метров.