Власти Ростова ужесточили правила стоянки и парковки электросамокатов

В Ростове ужесточили требования правил стоянки и парковки средств индивидуальной мобильности. В основном это относится к элекросамокатам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В документе сообщается, что пункты размещения СИМ нельзя устанавливать:
— На проезжих частях, если это мешает механизированной уборке территории коммунальщиками;
— На велодорожках и велопешеходных дорожках;
— На тротуарах, если остальная его часть будет меньше двух метров;
— На клумбах, газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений;
— Ближе 15 метров от остановок общественного транспорта;
— На территории памятников и ближе 50 метров от них;
— Перед входами в социально значимые объекты, если пункт СИМ будет мешать входу людей;
— На территории и в радиусе 30 метров от дошкольных образовательных учреждений, а также медучреждений;
— Ближе метра от проезжей части;
— В подземных переходах и не менее пяти метров от них;
— В арках зданий, на детских площадках, спортивных площадках,
— Площадках для выгула животных;
— Па мостах и путепроводах.
Также в документе отмечается, что пункты размещения СИМ должны утверждать с администрацией города, а также такой пункт не должен превышать десяти квадратных метров.