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На два дня в Красноярске объявили режим «черного неба»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 19:00 сегодняшнего дня в Красноярске начинает действовать режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Он продлится двое суток, до 19:00 20 февраля.

Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил в своих соцсетях министр экологии края Владимир Часовитин. Неблагоприятные метеоусловия могут привести к скоплению в воздухе загрязняющих веществ. Чтобы избежать этого, власти призывают предприятия и индивидуальных предпринимателей снизить нагрузку на атмосферный воздух. Горожан просят отказаться от деятельности, которая может привести к пылению и загрязнению воздуха.

В дни НМУ инспекторы экологического надзора будут работать в усиленном режиме. Телефон круглосуточной горячей линии министерства экологии: 8−800−201−11−116.

экология