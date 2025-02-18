На два дня в Красноярске объявили режим «черного неба»

Об этом сообщил в своих соцсетях министр экологии края Владимир Часовитин. Неблагоприятные метеоусловия могут привести к скоплению в воздухе загрязняющих веществ. Чтобы избежать этого, власти призывают предприятия и индивидуальных предпринимателей снизить нагрузку на атмосферный воздух. Горожан просят отказаться от деятельности, которая может привести к пылению и загрязнению воздуха.
В дни НМУ инспекторы экологического надзора будут работать в усиленном режиме. Телефон круглосуточной горячей линии министерства экологии: 8−800−201−11−116.