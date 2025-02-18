Семейные мастер-классы и спортивные активности: в подростковых клубах Казани отметят День защитника Отечества

В эту субботу в подростковых клубах столицы РТ пройдет серия бесплатных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Казанцев ждут семейные мастер-классы по изготовлению медали-магнита, кожаного брелока и свеч, спортивные активности и многое другое.
Все занятия проведут 22 февраля. Они продолжатся с 10:00 и 16:00.
Посетить мероприятия можно в следующих клубах:
Мастер-класс по изготовлению медали-магнита из фоамирана — клуб «Импульс» (ул. Айрата Арсланова, 11). Начало — в 10:00.
Спортивные эстафеты, командные игры и соревнования — клуб «Витамин» (ул. Гавриила Державина, 3к3). Мероприятие стартует в 10:00.
Мастер-класс по созданию объемной открытки — клуб «Юни» (Горьковское шоссе, 43/1). Желающих ждут в 12:00.
Мастер-класс по созданию объемной поделки в технике стринг арт — клуб «Остаз» (ул. Химиков, 19). Начало — в 12:00.
Мастер-класс по созданию объемной открытки в технике скрапбукинг — клуб «Старт» (ул. Побежимова, 53). Молодежь ждут в 14:00.
Мастер-класс по изготовлению кожаного брелока для ключей с патриотическим символом — клуб «Алтын кул» (Гарифьянова, 34). Мероприятие стартует в 14:00.
Мастер-класс по созданию брелока в технике квиллинг — клуб «Модуль» (ул. Комиссара Габишева, 14а). Занятие организуют в 15:00.
Мастер-класс по созданию свечей из натурального воска — клуб «Алга» (ул. Мавлютова, 21). Начало — в 16:00.
Мастер-класс по созданию значка из фетра «Значок Победы» — клуб «Ника» (ул. Восстания, 59). Желающих ждут в 16:00.
Для участия в занятиях необходима регистрация. Мастер-классы проводит проект «Вместе», сообщили в пресс-службе МБУ «Подросток».