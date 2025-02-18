Семейные мастер-классы и спортивные активности: в подростковых клубах Казани отметят День защитника Отечества

В эту субботу в подростковых клубах столицы РТ пройдет серия бесплатных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Казанцев ждут семейные мастер-классы по изготовлению медали-магнита, кожаного брелока и свеч, спортивные активности и многое другое.