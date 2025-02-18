Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 80% омичей оплачивают проезд в транспорте безналичным способами

Еще 16% пользуются правом льготного проезда.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 77% омичей используют безналичные способы оплаты проезда в городском транспорте. Такие данные были озвучил гендиректор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев в докладе на заседании рабочей группы по деятельности транспортной отрасли, сообщил мэр Сергей Шелест.

С начала 2025 года 77% пассажиров используют банковские карты, транспортные карты «Омка» и NFC-таблички с QR-кодами для оплаты проезда. Еще 16% пассажиров пользуются право на льготный проезд благодаря карте министерства труда и социального развития Омской области. Наличными проезд оплачивают только 6,7% пассажиров.

«С 1 февраля за наличный расчет приобретено 266 тысяч билетов, а с помощью банковских карт — 1, 652 миллиона», — отметил Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» сообщала, в Омске за январь поймали и оштрафовали 150 безбилетников. Контролеры ПП № 8 проверили 1500 автобусов в Омске.