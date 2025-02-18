Почти 80% омичей оплачивают проезд в транспорте безналичным способами

С начала 2025 года 77% пассажиров используют банковские карты, транспортные карты «Омка» и NFC-таблички с QR-кодами для оплаты проезда. Еще 16% пассажиров пользуются право на льготный проезд благодаря карте министерства труда и социального развития Омской области. Наличными проезд оплачивают только 6,7% пассажиров.