Почти на 20 автобусных маршрутах Ростовской области изменилась стоимость проезда

В Ростовской области с начала февраля 2025 года стоимость проезда изменилась почти на 20 межмуниципальных автобусных маршрутах. Об этом рассказали в телеграм-канале Агентства развития платежных систем (АРПС).
Тарифы обновились на следующих направлениях:
— № 112: с/о Самара — Ростов-на-Дону — 203 рубля;
— № 18: село Самарское — хутор Павловка (через Азов) — 188 рублей;
— № 23: село Самарское — село Ново-Николаевка — 50 рублей;
— № 271: В. Петровский — Ростов-на-Дону — 232 рубля;
— № 24: село Самарское — 3-е отд. Каяльский — 107 рублей;
— № 25: село В. Петровка — село Самарское — 64 рубля;
— № 272: поселок Воронцовка — Ростов-на-Дону — 172 рубля;
№ 273: поселок Каяльский — Ростов-на-Дону — 232 рубля;
— № 274: село Новобатайск — Ростов-на-Дону — 225 рублей;
— № 276: село Новониколаевка — Ростов-на-Дону — 217 рублей;
— № 277: село Самарское — Ростов-на-Дону — 168 рублей;
— № 278: поселок Суходольск — Ростов-на-Дону — 170 рублей;
— № 601/2: Белая Калитва — Ростов-на-Дону — 930 рублей;
— № 603: Белая Калитва — Новочеркасск — 790 рублей;
— № 605: Ростов-на-Дону — поселок Горняцкий — 930 рублей (в воскресенье 980 рублей);
— № 919: поселок Горняцкий — Каменск-Шахтинский — 390 рублей;
— № 280/1: село Кулешовка — Ростов-на-Дону — 99 рублей.
Внутри села Самарского проезд теперь стоит 18 рублей, а на маршруте № 215/1 Азов — Ростов-на-Дону — 185 рублей.
— В списке указана максимальная стоимость поездки, которая зависит от продолжительности пути, — говорится в сообщении АРПС.
Также в публикации добавили, что на территории всей Ростовской области доступна безналичная оплата проезда.