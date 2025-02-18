Huawei представила глобальную версию флагманского смартфона Mate 70 Pro

Во всяком случае так без заискиваний можно сказать о Kirin 9020, который, как выяснили энтузиасты, установлен в Mate 70 Pro. Это выполненный по семинанометровому техпроцессу восьмиядерный чип, одно из ядер которого является высокопроизводительным и работает с частотой 2,5 ГГц, три — производительными с частотой 2,15 ГГц и четыре — энергоэффективными с частотой 1,6 ГГц. Это стандартная компоновка и для флагманских решений от других чипмейкеров, которые, впрочем, изготавливаются по более современному трехнанометровому техпроцессу. За производительность в играх в Kirin 9020 отвечает графический ускоритель. Оперативной памяти в Mate 70 Pro — 12 ГБ, а постоянной — от 256 ГБ до 1 ТБ.