«Врачи диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму». В Гродно 11-летний мальчик на тюбинге врезался в еще один тюбинг, спускаясь с горки

Уже на следующее утро мальчик пожаловался родителям на головную боль. Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом теменной кости. В Следственном комитете уточнили, что сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.