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«Врачи диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму». В Гродно 11-летний мальчик на тюбинге врезался в еще один тюбинг, спускаясь с горки

В Гродно мальчик на тюбинге получил ушиб мозга, столкнувшись с тюбингом на горке.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно мальчик на тюбинге получил ушиб мозга, столкнувшись с тюбингом на горке. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, 16 февраля, в воскресенье, 11-летний мальчик вместе со своим отцом и братьями катались на тюбингах с горки, которая расположена в одном из районов Гродно и не предназначена для указанных целей.

«При спуске с горы в спортинвентарь ребенка врезался другой тюбинг. Не предав этому значение, малолетний продолжил небезопасный досуг», — сообщили в ведомстве.

Уже на следующее утро мальчик пожаловался родителям на головную боль. Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом теменной кости. В Следственном комитете уточнили, что сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 16 февраля в Гродно десятилетняя девочка получила переломы ноги, катаясь на тюбинге: «При спуске с горы врезалось три тюбинга».

Тем временем минчанка вылила бутылку уксуса на голову мужа, застав его с любовницей.

А еще минчанка заработала уголовное дело из-за редкой коллекционной куклы.