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На Солнце вспышки — на Земле головные боли: Молдову накрывает мощная магнитная буря — снижайте нагрузку на организм и запасайтесь таблетками

Сильная магнитная буря обрушится днём, 18 февраля, на Землю.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Молдовы ждут неприятности во вторник: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, ломота в суставах и проблемы со сном.

Да что там Молдовы — всей нашей планеты.

А все дело в том, что сильная магнитная буря обрушится днём, 18 февраля, на Землю.

Об этом рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По словам экспертов, пик активности придётся на полдень.

Геомагнитная обстановка будет в красной зоне опасности.

Всё это может вызвать у людей, чувствительных к изменениям погоды, различные симптомы.

В частности, это может быть головная боль, головокружение, слабость, тошнота, ломота в суставах и проблемы со сном.

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