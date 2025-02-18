В Омске проведут гладиаторские бои с элементами исторической реконструкции

Зрители смогут увидеть сражения в исполнении реконструкторов, которые будут изображать различных типов гладиаторов: мурмиллонов, ретиариев и провокаторов. Бои будут проходить с использованием деревянного оружия, что соответствует традиции, когда «разогревочные» поединки проводились перед настоящими сражениями с металлическими мечами и копьями.