В Омске проведут гладиаторские бои с элементами исторической реконструкции

Омичей приглашают на зрелищные гладиаторские бои, которые будут проходить в Омске 22 февраля в баре «Викинг». Организатор — клуб исторической реконструкции Pax Romana — воссоздаст атмосферу Древнего Рима. Об этом сообщает «Омскрегион».
Зрители смогут увидеть сражения в исполнении реконструкторов, которые будут изображать различных типов гладиаторов: мурмиллонов, ретиариев и провокаторов. Бои будут проходить с использованием деревянного оружия, что соответствует традиции, когда «разогревочные» поединки проводились перед настоящими сражениями с металлическими мечами и копьями.
Кроме самих боёв, на интерактивной площадке будет представлена коллекция древнеримского оружия, одежды и предметов быта.
Поединки будут завершаться, когда гладиатор получит попадание в незащищённую часть тела. Как и в древности, судьба проигравшего будет зависеть от решения зрителей. За соблюдением правил будет следить строгий судья.