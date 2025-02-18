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В Омске проведут гладиаторские бои с элементами исторической реконструкции

Бои будут проходить с использованием деревянного оружия.

Источник: Соцсети

Омичей приглашают на зрелищные гладиаторские бои, которые будут проходить в Омске 22 февраля в баре «Викинг». Организатор — клуб исторической реконструкции Pax Romana — воссоздаст атмосферу Древнего Рима. Об этом сообщает «Омскрегион».

Зрители смогут увидеть сражения в исполнении реконструкторов, которые будут изображать различных типов гладиаторов: мурмиллонов, ретиариев и провокаторов. Бои будут проходить с использованием деревянного оружия, что соответствует традиции, когда «разогревочные» поединки проводились перед настоящими сражениями с металлическими мечами и копьями.

Кроме самих боёв, на интерактивной площадке будет представлена коллекция древнеримского оружия, одежды и предметов быта.

Поединки будут завершаться, когда гладиатор получит попадание в незащищённую часть тела. Как и в древности, судьба проигравшего будет зависеть от решения зрителей. За соблюдением правил будет следить строгий судья.

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