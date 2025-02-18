Испытан нанокомпозит для очистки проточной воды от мышьяка

«Сегодня очистка питьевой воды имеет критическое значение. А учитывая универсальность и высокую эффективность нашего материала, в будущем он может использоваться как в бытовых, так и в переносных мобильных очистных системах, чтобы даже в самых отдаленных регионах был доступ к качественной воде», — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, инженера Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Юлии Мухортовой. Политехники провели серию экспериментов на возможность нанокомпозита сорбировать мышьяк в водном растворе разной концентрации, чтобы выяснить влияет ли уровень загрязнения на эффективность его удаления.