Владельца туристического комплекса в Башкирии обязали вернуть землю в госсобственность

Владельца туристического комплекса в Бурзянском районе Башкирии обязали вернуть землю в госсобственность. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В 2021 году Министерство земельных и имущественных отношений республики передало в аренду гражданину для ведение личного подсобного хозяйства участок площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен около реки Белая в местности «Кузембет тугайы». Однако при осмотре территории были выявлены катамараны, палатки, беседки, баня, функционирующие в комплексе как туристическая база, на которой проживали и сплавлялись отдыхающие.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о расторжении сделки и возврате имущества. Инстанция удовлетворила требования.
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