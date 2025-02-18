Владельца туристического комплекса в Башкирии обязали вернуть землю в госсобственность

В 2021 году Министерство земельных и имущественных отношений республики передало в аренду гражданину для ведение личного подсобного хозяйства участок площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен около реки Белая в местности «Кузембет тугайы». Однако при осмотре территории были выявлены катамараны, палатки, беседки, баня, функционирующие в комплексе как туристическая база, на которой проживали и сплавлялись отдыхающие.