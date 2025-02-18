Омичам рассказали, куда жаловаться на большие лужи

В Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке к периоду активного таяния снега. Представители городской администрации и коммунальных служб рассказали, какие меры принимаются для предотвращения подтоплений жилых домов и общественных территорий, а также обсудили нагрузку на сети водоотведения.
Павел Козлов, генеральный директор АО «ОмскВодоканал», отметил, что в период активного снеготаяния значительно возрастает нагрузка на системы водоотведения. Для предотвращения аварийных ситуаций проводится промывка канализационных сетей, ремонт насосных станций и контроль качества воды по 150 показателям.
Жителей Омска призвали не сбрасывать снег и мусор в канализационные колодцы, так как это может привести к засорам и дополнительным проблемам с водоотведением.
Для оперативного реагирования на случаи подтоплений в каждом округе Омска организованы комиссии. Жители могут обратиться в администрацию своего округа по следующим телефонам:
• Кировский округ — 55−14−86.
• Ленинский округ — 41−52−01.
• Октябрьский округ — 32−21−26.
• Советский округ — 24−45−65.
• Центральный округ — 25−03−43.
В нерабочее время обращения принимаются в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 78−78−78.
Окружные комиссии контролируют вывоз снега с территории многоквартирных домов и частного сектора. Управляющим компаниям выдаются предписания, а жители частного сектора могут обратиться в администрацию округа для получения талонов на вывоз снега.
Коммунальные службы продолжат активную работу по предотвращению подтоплений, а власти города призывают омичей своевременно сообщать о проблемах и соблюдать рекомендации специалистов.