Ограничить езду на старых автомобилях предложили в Алматы

По данным исследования 2024 года, основным загрязнителем воздуха в Алматы является автотранспорт, который составляет 60 процентов всех выбросов. Из 189 тысяч тонн загрязняющих веществ в год 112 тысяч тонн приходится на автомобили, 52 тысячи тонн — на промышленные предприятия, а остальная часть — на частные дома и малый бизнес.