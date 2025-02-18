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Ограничить езду на старых автомобилях предложили в Алматы

В Алматы могут ограничить езду на старых автомобилях. Такое предложение прозвучало на заседании общественного совета города, посвященном вопросу улучшения качества атмосферного воздуха, передает Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Основной темой обсуждения стало привлечение общественности к решениям, направленным на улучшение качества воздуха. Говорили и о том, как повысить осведомленность горожан о текущих экологических проблемах, и способах их решения.

По данным исследования 2024 года, основным загрязнителем воздуха в Алматы является автотранспорт, который составляет 60 процентов всех выбросов. Из 189 тысяч тонн загрязняющих веществ в год 112 тысяч тонн приходится на автомобили, 52 тысячи тонн — на промышленные предприятия, а остальная часть — на частные дома и малый бизнес.

Менеджер проектов фонда Almaty Air Initiative Равкат Мухтаров сообщил, что уровень загрязняющих веществ в Алматы превышает допустимые нормы в среднем в 4,8 раза.

Эксперт по транспортному развитию Елена Ерзакович отметила необходимость усиления работы по развитию общественного транспорта, в частности, увеличению числа автобусных полос и введению зон с низкими выбросами. Также она подчеркнула важность развития парковочных пространств, что должно привести к снижению уровня загрязнения.

Депутат маслихата Алматы Бейбит Апсенбетов отметил, что «вопрос воздуха — вопрос жизни», поэтому властям города необходимо срочно начать реализацию комплексных мер по сокращению количества старых автомобилей на дорогах города.

По итогам заседания были предложены следующие меры по улучшению качества воздуха в городе:

  • создание зон с низким уровнем выбросов путем ограничения эксплуатации автомобилей экологического класса Евро 0−4;
  • введение платы за въезд в экологически чистые зоны в зависимости от класса автомобиля;
  • ужесточение требований к установке водяных фильтров в заведениях общественного питания, работающих на твердом топливе;
  • завершение газификации частного сектора и перевод 86 общественных и 12 316 частных бань на газ;
  • усиление контроля за пунктами технического осмотра автотранспорта. В настоящее время в Алматы действует 138 пунктов технического осмотра, при этом около 80 из них, по данным экспертов, не соответствуют требованиям законодательства.

Также предложено ввести дополнительные экологические требования для промышленных объектов III и IV категорий.