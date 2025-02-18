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Заболеваемость ОРВИ в Омской области упала на 26% ниже эпидпорога

Снижение заболеваемости фиксируют во всех возрастных группах населения.
Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 62,7 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога 26%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Незначительное снижение заболеваемости ОРВИ зафиксировано во всех возрастных группах среди населения региона.

«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена вирусами гриппа А и В, вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и коронавирусов (сезонных), и вирусами коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2)», — пояснили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют омичам соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки и использовать антисептики, избегать мест массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. При первых признаках заболевания стоит обратиться к врачу.

Ранее «КП Омск» сообщала, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, как обеспечиваются лекарствами омские льготники.