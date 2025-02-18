Заболеваемость ОРВИ в Омской области упала на 26% ниже эпидпорога

За прошедшую неделю в Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 62,7 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога 26%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.