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В Калининградской области не хватает 450 врачей

Платить им предлагают по 103 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области не хватает 450 врачей и еще около 600 специалистов среднего медицинского персонала. Об этом сказал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев 17 февраля на оперативном совещании в областном правительстве.

Сказал чиновник и о средних зарплатах в сфере регионального здравоохранения.

— На 2025 год целевые показатели определены. По врачам это 103 700 рублей, по среднему медицинскому персоналу — 59 500 рублей, — сказал министр.

По его словам, продолжают действовать программы, предусматривающие выплаты медикам, помощь в найме и приобретении жилья, компенсации расходов на переезд в регион семьи медиков.

В вузах Калининграда обучение проходит более 1000 студентов-медиков. В будущем, как планируют власти, они пополнят кадровый состав медучреждений.

медицина