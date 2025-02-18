В Калининградской области не хватает 450 врачей и еще около 600 специалистов среднего медицинского персонала. Об этом сказал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев 17 февраля на оперативном совещании в областном правительстве.
Сказал чиновник и о средних зарплатах в сфере регионального здравоохранения.
— На 2025 год целевые показатели определены. По врачам это 103 700 рублей, по среднему медицинскому персоналу — 59 500 рублей, — сказал министр.
По его словам, продолжают действовать программы, предусматривающие выплаты медикам, помощь в найме и приобретении жилья, компенсации расходов на переезд в регион семьи медиков.
В вузах Калининграда обучение проходит более 1000 студентов-медиков. В будущем, как планируют власти, они пополнят кадровый состав медучреждений.