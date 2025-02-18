Красноярские таможенники изъяли у мужчины сильнодействующие таблетки

В аэропорту Красноярска у мужчины изъяли 80 таблеток с сильнодействующим психотропным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.
У мужчины, который направлялся в Душанбе и прошел через «зеленый коридор», выявили в рюкзаке упаковки с таблетками, в составе которых были бромизовал и фенобарбитал. Для перемещения таких препаратов требуется справка врача и продажа пассажирской таможенной декларации. Но у мужчины документов на эти лекарства не было.
В отношении пассажира составлен административный протокол, таблетки изъяты.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске не пустили партию груш из Китая.