Красноярские таможенники изъяли у мужчины сильнодействующие таблетки

У мужчины, который направлялся в Душанбе и прошел через «зеленый коридор», выявили в рюкзаке упаковки с таблетками, в составе которых были бромизовал и фенобарбитал. Для перемещения таких препаратов требуется справка врача и продажа пассажирской таможенной декларации. Но у мужчины документов на эти лекарства не было.