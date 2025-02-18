Жителей Санкт-Петербурга оставили без новых лифтов

По планам на 2025 год в Петербурге должно быть заменено 1570 лифтов, что меньше по сравнению с предыдущим годом. Финансирование этих работ осуществляется за счет Фонда капитального ремонта, но бюджет на эти цели уменьшился по сравнению с 2024 годом. Несмотря на возможности российских производителей выпускать значительное количество лифтов, дефицит заказов и недостаточное финансирование тормозят процесс обновления лифтового парка. Решением может стать улучшение государственного финансирования или введение программ рассрочки платежей для управляющих компаний. В Петербурге большинство средств на замену лифтов поступает от жителей через фонд капитального ремонта. Однако даже эти средства часто оказываются недостаточными.