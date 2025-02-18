Жителей Санкт-Петербурга оставили без новых лифтов

В начале февраля жители Петербурга активно жаловались на неисправности лифтов: шумы, остановки, протечки и другие проблемы. К 2030 году в городе пообещали заменить около 5 тысяч лифтов. Однако сроки замены подъемников постоянно сдвигаются, сообщает «Деловой Петербург».
«В документе прописывалось требование о том, что лифты, отработавшие назначенный срок службы, должны быть заменены в течение 5 лет. Впоследствии этот срок несколько раз сдвигался вправо. Новая дата, к которой все устаревшие подъёмники должны быть заменены, — 15 февраля 2030 года», — пишет «Деловой Петербург».
По планам на 2025 год в Петербурге должно быть заменено 1570 лифтов, что меньше по сравнению с предыдущим годом. Финансирование этих работ осуществляется за счет Фонда капитального ремонта, но бюджет на эти цели уменьшился по сравнению с 2024 годом. Несмотря на возможности российских производителей выпускать значительное количество лифтов, дефицит заказов и недостаточное финансирование тормозят процесс обновления лифтового парка. Решением может стать улучшение государственного финансирования или введение программ рассрочки платежей для управляющих компаний. В Петербурге большинство средств на замену лифтов поступает от жителей через фонд капитального ремонта. Однако даже эти средства часто оказываются недостаточными.