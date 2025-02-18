15 объектов культурного значения утвердили в Ростовской области

В Усть-Донецком районе Ростовской области утвердили 15 объектов археологического наследия федерального значения. Об этом сообщают в донском комитете по охране ОКН.
Под охрану взяли древние курганные группы:
— «Демков VI» (4 кургана) «, “Демков VII” (7 курганов)», «Демков VIII» (3 кургана) «, “Демков IХ” (6 курганов)», «Демков Х» (3 кургана)";
— «Зимовеев II» (2 кургана)";
— «Калиники II» (3 кургана)";
— «Коржиков III» (2 кургана) «, “Коржиков V” (9 курганов)»;
— «Костылев I» (8 курганов) «, “Костылев II” (5 курганов)»;
— «Левин I» (3 кургана) «, “Левкин II” (4 кургана)», «Левкин III» (3 кургана) «, “Левкин IV” (3 кургана)».
Напомним, в июле 2024 года 12 курганов на Дону признали объектами культурного наследия. Эти памятники в основном относились к эпохам средней бронзы III тысячелетия до н.э. — позднего средневековья (XIV века н.э.).
Добавим, также ранее в Ростове-на-Дону исследовали погребение эпохи Великого переселения народов.