В этом году в Калининграде откроется две поликлиники

Как сообщил министр, в текущем году планируется направить 392 млн рублей на ремонты ста объектов медицинской инфраструктуры, в том числе на капитальный ремонт четвертого этажа Светловской ЦРБ, помещений и кровли детской областной больницы, кровли инфекционной больницы, помещений первого и второго этажей здания детского отделения Неманской ЦРБ. Также по поручению губернатора продолжится ремонт ФАПов.