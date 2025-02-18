В этом году в Калининграде откроется две поликлиники

В 2025 году в Калининграде запланировано открытие двух поликлиник.
Это поликлиника по улице Молодая Гвардия, 34 и поликлиника для взрослых по улице Марины Расковой, 10. Об этом министр здравоохранения Сергей Дмитриев рассказал в ходе оперативного совещания в правительства Калининградской области.
Как сообщил министр, в текущем году планируется направить 392 млн рублей на ремонты ста объектов медицинской инфраструктуры, в том числе на капитальный ремонт четвертого этажа Светловской ЦРБ, помещений и кровли детской областной больницы, кровли инфекционной больницы, помещений первого и второго этажей здания детского отделения Неманской ЦРБ. Также по поручению губернатора продолжится ремонт ФАПов.
Для улучшения доступности оказания медицинской помощи прорабатываются вопросы единых клиентских маршрутов во всех поликлиниках, условия записи на прием к врачу. Запланирован запуск проекта центра электронной регистратуры.