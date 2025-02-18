В столице демонтировали 32 незаконных торговых киоска

Чаще всего в районе незаконно устанавливают торговые павильоны по продаже мяса, овощей, еды быстрого приготовления, шиномонтажные. Такие строения не только нарушают земельное законодательство, но и приносят неудобства жителям. Зачастую они не соответствуют санитарным нормам и нарушают архитектурный облик города, передает DKnews.kz.
В 2024 году специалисты районного акимата в ходе мониторинга и рассмотрения обращений граждан выявили 32 незаконных объекта, расположенных на государственных земельных участках. До конца года все они были демонтированы.
«Акимат района Есиль системно работает над предотвращением самозахвата и созданием благоприятных условий для предпринимателей в рамках закона. Наша главная задача — навести порядок в земельных отношениях и сформировать комфортный и современный облик города. Тем не менее некоторые предприниматели совершают нарушения по незнанию. В таких случаях им назначаются штрафы, а также проводятся разъяснительные работы по вопросам легализации участка», — отметила советник акима столичного района Есиль Куралай Слямбекова.
Районный акимат совместно с уполномоченными органами регулярно проводит проверки территории и выявляет незаконные объекты. Владельцам таких строений выдается предписание об их добровольном демонтаже, а в случае невыполнения требования наносятся соответствующие меры — вплоть до принудительного вывоза.
За самовольный захват государственных земельных участков нарушителям грозит наказание в виде штрафа для физических лиц — 75 МРП, для субъектов малого предпринимательства — 100 МРП, для крупных предприятий — 700 МРП.
Предпринимателям, планирующим установку торгового павильона, необходимо заранее получить соответствующие разрешительные документы, обратившись в АО «СПК Astana».