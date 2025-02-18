В столице демонтировали 32 незаконных торговых киоска

«Акимат района Есиль системно работает над предотвращением самозахвата и созданием благоприятных условий для предпринимателей в рамках закона. Наша главная задача — навести порядок в земельных отношениях и сформировать комфортный и современный облик города. Тем не менее некоторые предприниматели совершают нарушения по незнанию. В таких случаях им назначаются штрафы, а также проводятся разъяснительные работы по вопросам легализации участка», — отметила советник акима столичного района Есиль Куралай Слямбекова.