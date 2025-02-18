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Стендап-комик из Новосибирска Зоя Яровицына полетела в Антарктиду

Девушка делится своими впечатлениями в соцсетях.

Источник: ТНТ

Новосибирская комедиантка Зоя Яровицына отправилась в путешествие в Антарктиду. О своей поездке она рассказывает в социальных сетях.

— Сегодня мне в паспорт поставили штамп о выезде из Чили, а о въезде никакой отметки нет, потому что Антарктида ничья. То есть я сейчас нахожусь нигде и вне времени. Что могу сказать, это отвал башки, — делится своими впечатлениями Зоя в своем телеграм-канале.

Также девушка сообщает, что это была ее «морозная мечта». Чтобы попасть в Антарктиду, Зое Яровицыной потребовалось более трех перелетов. Она успела побывать в Цирке дю Солей, а также посетить стадион Сантьяго Бернабеу.

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