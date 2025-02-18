Стендап-комик из Новосибирска Зоя Яровицына полетела в Антарктиду

— Сегодня мне в паспорт поставили штамп о выезде из Чили, а о въезде никакой отметки нет, потому что Антарктида ничья. То есть я сейчас нахожусь нигде и вне времени. Что могу сказать, это отвал башки, — делится своими впечатлениями Зоя в своем телеграм-канале.