Стендап-комик из Новосибирска Зоя Яровицына полетела в Антарктиду

Новосибирская комедиантка Зоя Яровицына отправилась в путешествие в Антарктиду. О своей поездке она рассказывает в социальных сетях.
— Сегодня мне в паспорт поставили штамп о выезде из Чили, а о въезде никакой отметки нет, потому что Антарктида ничья. То есть я сейчас нахожусь нигде и вне времени. Что могу сказать, это отвал башки, — делится своими впечатлениями Зоя в своем телеграм-канале.
Также девушка сообщает, что это была ее «морозная мечта». Чтобы попасть в Антарктиду, Зое Яровицыной потребовалось более трех перелетов. Она успела побывать в Цирке дю Солей, а также посетить стадион Сантьяго Бернабеу.