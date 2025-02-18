Медики ДВФУ записали видео в поддержку участников СВО

Медицинский комплекс ДВФУ выпустил видео (6+) в поддержку бойцов СВО. Автором идеи стал главный врач Медкомплекса Олег Пак, а композицию «Адреналин» (6+) исполнил заведующий приёмным отделением, врач-терапевт Дмитрий Царенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учебного учреждения.
В съёмках приняли участие Герой России майор Сергей Кузьминчук, бойцы разведки морской пехоты, а также приморские спортсмены, среди которых серебряный призёр Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по гребле Иван Штыль.
С момента начала СВО врачи 10 раз выезжали в прифронтовые регионы, где провели тысячи операций, обучили десятки врачей и спасли сотни жизней. За три года в зоне боевых действий побывали 34 врача, из которых семь сейчас находятся в командировке.