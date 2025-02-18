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Глеб Никитин и Захар Прилепин посетили премьеру сериала

Сериал снят по рассказам Захара Прилепина.

Источник: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и русский писатель Захар Прилепин посетили премьеру сериала «Ополченский романс» (18+). Об этом Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно информации, сериал был снят по одноименному сборнику рассказов Захара Прилепина. Глеб Никитин отметил, что в сериале передается тема любви к Родине.

-Сериал о реальных событиях на Донбассе, о героях Русской весны, о настоящих мужчинах, готовых ради страны, ради будущего и ради своих идти вперед, не боясь ничего, — добавил Глеб Никитин.

Напомним, съемки второго сезона сериала «Акушер» (12+) проходят в Нижнем Новгороде.

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