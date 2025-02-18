Башкирию за 11 месяцев покинули 114 008 человек

За тот же период в республику прибыли 112 506 граждан. Миграционная убыль, таким образом, составила 1 502 человека, то есть 4 на 10 тысяч. Если сравнивать с тем же периодом 2023-го, ситуация улучшилась, тогда показатель был следующий — 6,6 на 10 тысяч населения (2 452 человека).