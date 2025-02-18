Башкирию за 11 месяцев покинули 114 008 человек

Башкирию за период с января по ноябрь 2024 года покинули 114 008 человек. Об этом сообщают специалисты Башстата.
За тот же период в республику прибыли 112 506 граждан. Миграционная убыль, таким образом, составила 1 502 человека, то есть 4 на 10 тысяч. Если сравнивать с тем же периодом 2023-го, ситуация улучшилась, тогда показатель был следующий — 6,6 на 10 тысяч населения (2 452 человека).
Наименее благополучная ситуация по миграционной убыли была в Ермекеевском (176 на 10 тысяч жителей), Федоровском (158,2), Куюргазинском (153,1), Мишкинском (147,3) и Мечетлинском (144,1) районах.
Лидерами же по миграционному приросту стали Уфимский (201,7), Иглинский (102,3), Стерлитамакский (48,6) и Краснокамский (2,2) районы, а также Уфа (55), Октябрьский (41,8) и Стерлитамак (35,5).
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