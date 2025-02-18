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Второй ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге в Гродно

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Второй факт серьезного травмирования ребенка на тюбинге зафиксирован в Гродно, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, вечером 16 февраля 11-летний мальчик с отцом и братьями катались на тюбингах с горки. Отмечается, что горка находится в одном из спальных районов города и не предназначена для катания.

При спуске с горы в ребенка врезался другой тюбинг, однако мальчик продолжал кататься.

Утром следующего дня школьник пожаловался родителям на головную боль. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости.

рассказали в СК

В настоящее время мальчик находится под наблюдением специалистов, его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Следователи проводят проверку ЧП. Отмечается, что особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые способствовали травмированию ребенка.

Накануне стало известно, что в Гродно десятилетняя девочка получила серьезные травмы ноги. Она вместе с матерью каталась на специально оборудованной трассе, где во время спуска столкнулась с другими тюбингами.

Девочке своевременно оказали необходимую медпомощь, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Опасность тюбингов

Ранее заместитель заведующего по учебно-методической работе кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Иван Довгалевич рассказал, что наиболее опасные травмы у детей связаны с катанием на тюбингах.

Во многом это обусловлено тем, что в основном они выбирают для этой зимней забавы не специально подготовленные трассы, а идут на «спонтанные» горки, которые к тому же бывают в непосредственной близости от проезжей части.

В начале января министерство здравоохранения дало рекомендации, как избежать травм при катании на «ватрушках».

СК