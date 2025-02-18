Следователи возбудили дело о халатности сотрудников Минстроя Пермского края

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности, — сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования удалось установить, что должностные лица Министерства строительства Пермского края не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные из бюджета Пермского края на расселение граждан из аварийного жилья.
Таким образом, многие из тех, кто должен был уже переехать из аварийных домов, все еще вынуждены жить в опасных условиях.
На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина.