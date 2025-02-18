В Омской области зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ

За неделю с 10 по 16 февраля 2025 года в Омской области уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 62,7 случая на 10 тысяч населения. Этот показатель на 26% ниже эпидемического порога.
Во всех возрастных группах отмечается незначительное снижение числа заболевших ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, основными возбудителями инфекции стали вирусы гриппа A и B, риновирусы, сезонные коронавирусы, а также SARS-CoV-2.
Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры:
избегать мест массового скопления людей; регулярно мыть руки и использовать антисептики; соблюдать социальную дистанцию; при первых симптомах болезни обращаться к врачу и не заниматься самолечением.