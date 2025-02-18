Найден главный враг: мэрия Новосибирска направит на борьбу с пылью 135 млн рублей

«Мы четко понимаем, что ненормативный газон — это источник пыли. В 2024 году мы реализовали пилотный проект, в него вошли три района Новосибирска, им выделили по 15 млн рублей, и в районах сделали новые газоны, установили новые бордюры, чтобы грязь не стекала на полотно дороги», — рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
Кроме облагораживания газонов, средства пошли и на высадку деревьев. Градоначальник отметил эффективность эксперимента. Теперь его планируется масштабировать на все районы города.
В прошлом Кудрявцев связывал проблему обильной пыли, на которую массово жалуются новосибирцы, с качеством песка, которым посыпают дороги зимой от гололедицы.
Ранее «ФедералПресс» писал о задержании сотрудниками ФСБ главы АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова. Регоператор пришел на место компании «Экология-Новосибирск», директор которой также закончил свою деятельность в городе арестом.