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Найден главный враг: мэрия Новосибирска направит на борьбу с пылью 135 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 18 февраля, ФедералПресс. Мэрия Новосибирска планирует направить на восстановление газонов в этом году 135 млн рублей. Таким способом городские власти собираются бороться с дорожной пылью.

Источник: ТАСС

«Мы четко понимаем, что ненормативный газон — это источник пыли. В 2024 году мы реализовали пилотный проект, в него вошли три района Новосибирска, им выделили по 15 млн рублей, и в районах сделали новые газоны, установили новые бордюры, чтобы грязь не стекала на полотно дороги», — рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Кроме облагораживания газонов, средства пошли и на высадку деревьев. Градоначальник отметил эффективность эксперимента. Теперь его планируется масштабировать на все районы города.

В прошлом Кудрявцев связывал проблему обильной пыли, на которую массово жалуются новосибирцы, с качеством песка, которым посыпают дороги зимой от гололедицы.

Ранее «ФедералПресс» писал о задержании сотрудниками ФСБ главы АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова. Регоператор пришел на место компании «Экология-Новосибирск», директор которой также закончил свою деятельность в городе арестом.

экология