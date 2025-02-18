Найден главный враг: мэрия Новосибирска направит на борьбу с пылью 135 млн рублей

«Мы четко понимаем, что ненормативный газон — это источник пыли. В 2024 году мы реализовали пилотный проект, в него вошли три района Новосибирска, им выделили по 15 млн рублей, и в районах сделали новые газоны, установили новые бордюры, чтобы грязь не стекала на полотно дороги», — рассказал мэр города Максим Кудрявцев.