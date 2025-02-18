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В Ростовскую область завезли более 400 тонн импортного табака

В Ростовскую область импортировали табак из Испании, Индии, Малави и Мозамбика.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2025 года на территорию Ростовской области завезли 427 тонн импортного табачного сырья. Все поступившие партии товара прошли контроль, рассказали в управлении Россельхознадзора.

— Табачное сырье из Народной Республики Бангладеш, Малави, Испании, Зимбабве, Мозамбика и Индии ввезли автотранспортом из Бельгии, — уточнили в надзорном ведомстве.

После проверки специалисты выдали акты фитосанитарного контроля. Потом груз поступил на склад временного хранения в Батайске. К этому моменту импортный табак выпустили в обращение.

Ранее 45 тонн кормов и молочных товаров экспортировали из Ростовской области в Абхазию.