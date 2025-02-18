Творческие проекты становятся драйвером развития регионов

«Наш путь в мультимедиа — это путь первопроходцев, наполненный экспериментами, поисками и смелыми решениями, — рассказал сооснователь Dreamlaser Андрей Тубольцев. — Многое удалось сделать благодаря тому, что в нулевых нам никто не сказал, что это невозможно, ведь мы были первыми, кто попробовал. Нам хочется воплощать свои мечты, а пространство для действий сейчас невероятно широкое: фестивали, концерты, спортивные и культурные мероприятия, международные саммиты — мультимедиа-арт стал частью всех сфер общественной жизни. Мы гордимся тем, что Нижний Новгород заслуженно можно назвать лидером в развитии мультимедийного искусства и технологий».