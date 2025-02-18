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Массовые рейды по безбилетникам в автобусах и троллейбусах анонсировали власти Екатеринбурга

В марте в Екатеринбурге стартуют массовые рейды по безбилетникам.

Источник: РИА "Новости"

С марта в Екатеринбурге начнутся массовые рейды по безбилетникам в общественном транспорте. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

«Мы уже давно мониторим ситуацию, смотрим. Сейчас на одном маршруте троллейбуса, где есть кондуктор и где нет его, разница в выручке порядка 15−16%. Но с марта планируем рейды проводить, мы видим, где действительно есть неплатежи, по каким маршрутами. Туда планируется выезд контрольных служб», — отметил Галямов.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге проходит большая транспортная реформа. С 1 февраля вступили в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Соглашения заключены на шесть месяцев. В их рамках перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов и провоза багажа будет перечисляться в муниципальный бюджет.

Ранее в разговоре с ЕАН эксперты высказывались положительно о системе брутто-контрактов в целом. По их мнению, она способна реабилитировать общественный транспорт Екатеринбурга. Однако для этого необходим жесткий контроль перевозчиков. В мэрии ЕАН заявили, что в городе формируется специальный контролирующий орган.