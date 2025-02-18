«Стоимость за час составляет 46 рублей». В Беларуси стали доступны услуги телохранителей

Услуги телохранителей появились в Беларуси, стоимость за час — 46 рублей. Подробности в эфире телеканала ОНТ озвучил начальник отделения особого назначения по охране физических лиц специального отдела милиции Департамента охраны Министерства внутренних дел Игорь Дударев.
В сюжете заметили, что теперь можно позаботиться не только об охране объектов, но и себя лично.
«Телохранители Департамента — услуга сравнительно новая, но популярностью пользуется», — уточнили в эфире ОНТ.
Услуга актуальна в тот момент, когда необходимо сопроводить человека с крупной суммой денег, обеспечить безопасность на переговорах. Начальник отделения особого назначения по охране физических лиц специального отдела милиции Департамента охраны МВД обратил внимание на то, что все зависит от конкретной ситуации.
— Если я, будучи гражданским человеком, буду понимать, что действительно мне угрожает какая-то опасность, есть какие-то неразрешенные споры и моменты — почему бы и нет? Я точно знаю, что обращаюсь в государственную организацию, — заявил Игорь Дударев.
Он акцентировал внимание на том, что специалисты обучены своему делу, имеют официальное разрешение, действуют на правах закона внутренних дел. По его словам, стоимость за час услуги телохранителей составляет 46 рублей.
— Если есть необходимости и определенные угрозы, то к услугам телохранителей нужно прибегать, — подчеркнул представитель МВД.
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