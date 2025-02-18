«Стоимость за час составляет 46 рублей». В Беларуси стали доступны услуги телохранителей

— Если я, будучи гражданским человеком, буду понимать, что действительно мне угрожает какая-то опасность, есть какие-то неразрешенные споры и моменты — почему бы и нет? Я точно знаю, что обращаюсь в государственную организацию, — заявил Игорь Дударев.