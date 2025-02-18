В зоопарке сообщили о состоянии прибывших в Пермь бинтуронгов и муравьедов

Напомним, коллекция зоопарка пополнилась новыми животными. В их числе: гигантские муравьеды Фил и Рута, а также бинтуронги Лика и Лева. Кошачьи медведи появились в Пермском зоопарке впервые. Специалисты говорят, что эти животные неуклюжи и неспешны. Свой длинный хвост они используют в качестве опоры. Бинтуронги нечасто появляются в зоопарках и считаются экзотическими зверями.