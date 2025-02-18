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В зоопарке сообщили о состоянии прибывших в Пермь бинтуронгов и муравьедов

Звери проходят карантин.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Специалисты зоопарка сообщили perm.aif.ru о состоянии прибывших в Пермь бинтуронгов и муравьедов.

Речь о животных, которых доставили в Прикамье совсем недавно. И бинтуронгов (их ещё называют кошачьими медведями), и муравьедов разместили на новой площадке зоопарка (по улице Архитектора Свиязева, 17в).

«Животные пока остаются на карантине. Чувствуют себя отлично — со здоровьем всё хорошо», — рассказали perm.aif.ru в Пермском зоопарке.

Напомним, коллекция зоопарка пополнилась новыми животными. В их числе: гигантские муравьеды Фил и Рута, а также бинтуронги Лика и Лева. Кошачьи медведи появились в Пермском зоопарке впервые. Специалисты говорят, что эти животные неуклюжи и неспешны. Свой длинный хвост они используют в качестве опоры. Бинтуронги нечасто появляются в зоопарках и считаются экзотическими зверями.

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