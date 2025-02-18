Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

Их разместят на остановках, рекламных билбордах и афишных стендах.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместим 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице», — рассказал заммэра.

Традиционно флаговыми конструкциями и панно из флагов украсят здания Государственной Думы Российской Федерации на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на Большой Дмитровке.

Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах будет работать в праздничном режиме.

По словам Петра Бирюкова, дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно.

праздники