Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

«На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместим 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице», — рассказал заммэра.