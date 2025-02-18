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Врачи Беларуси и РФ разработали новый метод лечения позвоночника у детей

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Специалисты РНПЦ травматологии вместе с российскими коллегами из Национального исследовательского центра имени Турнера внедрили новые методы диагностики и лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Источник: Telegram / Минздрав Беларуси

Отмечается, что данная работа велась в рамках союзной программы «Спинальные системы 1», которая направлена на помощь детям с особенностями тяжелого течения врожденных пороков позвоночника. Одним из ее итогов стала разработка отечественной металлоконструкции, которую изготавливает белорусская фирма «Медбиотех».

Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга Дмитрий Тесаков, цель программы заключается в том, чтобы помимо диагностических подходов создать необходимую размерную сетку спинальных систем.

У нас получился определенный конструктор, который позволяет сделать индивидуальную комплектацию под планируемую операцию.

отметил Тесаков

По его словам, отечественная разработка уникальна, и ей нет аналогов в мире.

Также стало известно, что уже разработана программа «Спинальные системы-2». Она предполагает создание новых методов диагностики и лечения пациентов с нейро-ортопедической патологией — как правило, она наблюдается у детей с ДЦП.

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