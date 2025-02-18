Врачи Беларуси и РФ разработали новый метод лечения позвоночника у детей

Отмечается, что данная работа велась в рамках союзной программы «Спинальные системы 1», которая направлена на помощь детям с особенностями тяжелого течения врожденных пороков позвоночника. Одним из ее итогов стала разработка отечественной металлоконструкции, которую изготавливает белорусская фирма «Медбиотех».
Как рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга Дмитрий Тесаков, цель программы заключается в том, чтобы помимо диагностических подходов создать необходимую размерную сетку спинальных систем.
У нас получился определенный конструктор, который позволяет сделать индивидуальную комплектацию под планируемую операцию.
По его словам, отечественная разработка уникальна, и ей нет аналогов в мире.
Также стало известно, что уже разработана программа «Спинальные системы-2». Она предполагает создание новых методов диагностики и лечения пациентов с нейро-ортопедической патологией — как правило, она наблюдается у детей с ДЦП.