В Калининграде хирурги спасли женщину с раком и помоги ей родить малыша

У 37-летней пациентки еще во время ведения беременности была диагностирована онкология. Вели ее областные гинекологи и онкологи при дистанционной поддержке федерального центра. Решено было провести кесарево сечение и затем удалить пораженную опухолью матку. Новорожденного мальчика сразу перевезли в перинатальный центр. После этого команда врачей и взялась за операцию, которая длилась несколько часов.