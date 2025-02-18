В Калининграде хирурги спасли женщину с раком и помоги ей родить малыша

В калининградском онкоцентре провели уникальную операцию. Хирурги спасли жизнь беременной женщине с раком шейки матки и помогли малышу появиться на свет. Об этом рассказали в онкологическом центре.
У 37-летней пациентки еще во время ведения беременности была диагностирована онкология. Вели ее областные гинекологи и онкологи при дистанционной поддержке федерального центра. Решено было провести кесарево сечение и затем удалить пораженную опухолью матку. Новорожденного мальчика сразу перевезли в перинатальный центр. После этого команда врачей и взялась за операцию, которая длилась несколько часов.
Сегодня мама чувствует себя хорошо, выписана из онкоцентра и находится в перинатальном центре с малышом.
С начала года в онкоцентре провели более 343 операций, а с момента открытия — больше 20 тысяч исследований.